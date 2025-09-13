Temps festif Un appel aux souvenirs de Saint Andoche Espace Simone Veil Saint Andoche Autun

Temps festif Un appel aux souvenirs de Saint Andoche

Espace Simone Veil Saint Andoche 21 Rue du 11 Novembre 1918 Autun Saône-et-Loire

Les centres sociaux de la ville d’Autun et l’OPAC Saône-et-Loire vous proposent Un temps festif !

un appel aux souvenirs de Saint Andoche

Au programme (Programme détaillé de l’après-midi à retrouver sur place.)

15h à 18h30 Les souvenirs de Saint Andoche dans tous leurs états (expositions visuelles et sonores, vidéos, dessins…), buvette, jeux, hip hop, crieurs publics, ateliers et plein d’autres surprises !

18h30 à 20h repas à 5€, pizzas et boissons par Vie de Quartiers + animation musicale avec Doc Blue.

20h Spectacle d’improvisation théâtrale Je me souviens par la Cie Arc en scène. .

