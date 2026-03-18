Temps fort #3 Zone libre Conservatoire de Rouen Auditorium Jacques-Lancelot Rouen

Temps fort #3 Zone libre Conservatoire de Rouen

Auditorium Jacques-Lancelot 50 Avenue de la Porte des Champs Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-19

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-19

IMPROVISER AVEC JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

*ATELIER D’IMPROVISATION

Musique Jeudi 19 mars à 18h30

L’improvisation, Jean-François Zygel connaît. Depuis l’âge de 7 ans et ses débuts en musique, elle le fait vibrer. Pianiste improvisateur par excellence, Jean-François Zygel livre quelques-uns de ses secrets au cours de cet atelier convivial et chaleureux. Tout musicien, amateur ou professionnel, rêve d’improviser, que ce soit chez lui ou sur scène, seul ou en groupe. L’improvisation fascine ! Mais comment inventer sans partition mélodies, rythmes et accords ? Comment enchaîner les idées ? Et par-dessus tout, comment se travaille l’improvisation ? Cet atelier s’adresse à tous les musiciens, instrumentistes ou chanteurs ayant déjà pratiqué l’improvisation.

Conservatoire, Auditorium Jacques-Lancelot

Gratuit, sur réservation

*RÉCITAL LE POUVOIR DE LA MUSIQUE

Jean-François Zygel piano, composition Vendredi 20 mars à 20h

Le célèbre pianiste compositeur Jean-François Zygel propose un voyage sonore captivant au coeur des émotions suscitées par la musique quelle musique pour rêver, pour s’amuser, pour réfléchir, pour se consoler, pour s’élever ? Le virtuose imaginera en direct les réponses musicales à ces différentes questions, proposant une réflexion partagée avec les spectateurs de ce récital aussi singulier que personnel.

Conservatoire, Auditorium Jacques-Lancelot

Gratuit, sur réservation

*SMOKING MOUSE

Musique Samedi 21 mars à 15h30

Smoking Mouse, c’est un voyage, une musique créant images et formes tendant à s’affirmer, se diluer, se transformer. C’est l’évocation d’un chant de la terre, un regard sur la simplicité et la complexité du monde.

Conservatoire, Auditorium Jacques-Lancelot

Gratuit, sans réservation

* BIRTH OF THE COOL

Musique Mardi 24 mars à 19h

À l’occasion du centenaire de la naissance de Miles Davis, le Big Band vous propose un programme autour de sa collaboration avec l’arrangeur Gil Evans (1948-1950).

Conservatoire, Auditorium Jacques-Lancelot

Gratuit, sans réservation .

Auditorium Jacques-Lancelot 50 Avenue de la Porte des Champs Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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