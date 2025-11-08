Temps fort autour de l’exposition « ENJOY ! » Avec Charlotte Lanselle Atelier-Galerie Bleu Lille

Temps fort autour de l’exposition « ENJOY ! » Avec Charlotte Lanselle Atelier-Galerie Bleu Lille samedi 8 novembre 2025.

Temps fort autour de l’exposition « ENJOY ! » Avec Charlotte Lanselle Samedi 8 novembre, 15h00 Atelier-Galerie Bleu Nord

gratuit, ouvert à tous et à toutes, en accès libre sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T15:00:00 – 2025-11-08T19:00:00

Fin : 2025-11-08T15:00:00 – 2025-11-08T19:00:00

Retrouvons-nous pour un temps fort autour de l’exposition « ENJOY » de Charlotte Lanselle, visible à l’Atelier-Galerie Bleu du 3 octobre au 31 décembre.

« ENJOY ! – C’est cet instant précis, fragile et joyeux, où les corps, les mots et les élans s’accordent.

Un moment indéfaisable qui nous uni. Comment faire corps aujourd’hui ? »

Samedi 8 novembre de 15h à 19h, Charlotte Lanselle propose de réaliser des dispositifs ludiques et sensoriels pour se lier à l’autre avec joie.

Au programme :

– Ateliers

– Visites de l’exposition

– Echanges et verre de l’amitié

Atelier-Galerie Bleu 26, rue Georges Clémenceau 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 0983861675 https://avenir-enfance.wixsite.com/atelier-galerie-bleu https://www.instagram.com/lateliergaleriebleu/;https://www.facebook.com/ateliergaleriebleu.agb [{« type »: « email », « value »: « agb@avenir-enfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.35.45.91.77 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09.83.86.16.75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ateliergaleriebleu.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lateliergaleriebleu/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliergaleriebleu.agb/ »}] Atelier-Galerie Bleu, lien d’explorations, d’expérimentations et de rencontres artistiques métro Porte de Valenciennes

Ateliers et visites en présence de l’artiste ateliers exposition

Charlotte Lanselle