Temps fort Bal des oiseaux Salle polyvalente Millières

Temps fort Bal des oiseaux

Salle polyvalente 8 D431 Millières Manche

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Dans le cadre du bal des oiseaux, les bibliothèques vous offrent un après-midi d’animations en accès libre autour d’un livre, d’un jeu, d’un podcast, d’une expo pour devenir ornithologue en herbe.

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter un petit quelque chose pour le goûter participatif qui aura lieu à 16h.

Des ateliers sont aussi proposés sur réservation. Demandez le programme ! .

Salle polyvalente 8 D431 Millières 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 10 52

