Temps fort Connivences Nantes Erdre – Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes, 4 juin 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-04 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Sur inscription pour l’atelier théâtre (14h45) 14h45 : atelier d’initiation théâtre avec la compagnie Les Maladroits, sur inscription à l’accueil de la Locomotive Tout public

Venez découvrir et participer à ce temps fort du mercredi 04 juin : 14h : Moment musical avec un duo de musicien·nes de l’ONPL, au café Loco. 14h45 début des ateliers : – Représentation de « Pas commun » – duo dansé basé à la fois sur l’acte de marcher, la représentation des originalités et des singularités qui nous invitent à ouvrir les regards sur l’autre. Pour tous (enfants à partir de 6 ans accompagné d’un adulte). En partenariat avec le CCNN.- Zoé et Marthe de la Cie Les Maladroits vous proposent de venir pratiquer du théâtre d’objet lors d’un atelier d’initiation. L’occasion de découvrir la démarche de la compagnie et ce genre théâtral peu connu et ludique. Pour tous (enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte – jauge limitée à 15 personnes). En partenariat avec le Grand T. L’inscription se fait à l’accueil de la Locomotive. 16h : Chorale d’enfants de l’école des Batignolles, chansons issues du spectacle « Lettres musicales d’Ecosse » de l’ONPL. 16h30 : Bal participatif avec les habitants qui se clôturera par un goûter. Du 03 au 20 juin, venez découvrir également l’exposition photos et les ateliers qui retracent les 3 ans de Connivences/ Jumelages du centre chorégraphique national de Nantes (CCNN), de l’orchestre national des Pays de la Loire (ONPL) et du Grand T sur le quartier Nantes Erdre

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 0240415460