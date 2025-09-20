Temps fort, culturel et festif Prairie de l’Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas
Temps fort, culturel et festif Prairie de l’Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas samedi 20 septembre 2025.
Temps fort, culturel et festif
Prairie de l’Espace Avel Vor Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 18:30:00
fin : 2025-09-20 23:50:00
Date(s) :
2025-09-20
La prairie devant l’espace se transforme en un véritable espace de fête !
Au programme
Concerts
Animations familiales (structures gonflables, jeux en bois, maquillage…)
Performance artistique spectaculaire avec les Commandos Percus.
18h30-19h20 Brazakuja (World Brazil)
19h45-20h45 Doolin (Irish Folk)
21h05-22h05 Fleuves (Electro Trad)
22h05-22h50 Silence! (Commandos Percu, pyrotechnies spectaculaires et percussions)
22h50-23h50 Groove Boys (Trad Festif).
Informations pratiques
Tout public.
En cas de mauvais temps, la fête se déplace en intérieur ! .
Prairie de l’Espace Avel Vor Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Temps fort, culturel et festif Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole