Temps fort, culturel et festif Prairie de l’Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas

Temps fort, culturel et festif Prairie de l’Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas samedi 20 septembre 2025.

Temps fort, culturel et festif

Prairie de l’Espace Avel Vor Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20 23:50:00

Date(s) :

2025-09-20

La prairie devant l’espace se transforme en un véritable espace de fête !

Au programme

Concerts

Animations familiales (structures gonflables, jeux en bois, maquillage…)

Performance artistique spectaculaire avec les Commandos Percus.

18h30-19h20 Brazakuja (World Brazil)

19h45-20h45 Doolin (Irish Folk)

21h05-22h05 Fleuves (Electro Trad)

22h05-22h50 Silence! (Commandos Percu, pyrotechnies spectaculaires et percussions)

22h50-23h50 Groove Boys (Trad Festif).

Informations pratiques

Tout public.

En cas de mauvais temps, la fête se déplace en intérieur ! .

Prairie de l’Espace Avel Vor Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Temps fort, culturel et festif Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole