Temps fort de la Quinzaine culturelle (petite restauration, ateliers, défilé, animations) Haguenau

Vivez le temps fort de la Quinzaine culturelle restauration gourmande, ateliers gratuits et grand défilé déguisé aux couleurs des contes de Grimm et de l’Allemagne. Une après-midi festive et conviviale rythmée par la danse, la musique et des animations pour petits et grands !

Dès 12h Petite restauration proposée par les professionnels des métiers de la bouche de Haguenau, en lien avec l’association CAP Alsace et par La Brasserie Le Refuge (à consommer avec modération). À consommer sur place et à emporter. Payant.

De 14h à 16h ateliers gratuits (maquillage, fabrication d’accessoires pour le défilé, jeux libres et animations autour du handball).

À 16h Défilé déguisé. Les partenaires de la Quinzaine culturelle paradent autour de leurs petits chars confectionnés à partir de thèmes divers liés à notre voisin allemand. Pour participer à la fête, nous vous proposons de vous déguiser, notamment en favorisant les références aux contes de Grimm. Départ et arrivée sur le Forum.

De 16h45 à 18h Ateliers gratuits et animations devant l'Ancien Tribunal (danse et musique).

Place de la République Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54

English :

Experience the highlight of the Cultural Fortnight: gourmet food, free workshops and a grand parade dressed up in the colors of Grimm?s fairy tales and Germany. A festive afternoon of dancing, music and entertainment for young and old!

