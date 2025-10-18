Temps fort de la tablée MAA Atelier Dieulefit

Temps fort de la tablée MAA Atelier Dieulefit samedi 18 octobre 2025.

MAA Atelier 26 rue du Bourg Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-18 2025-10-19

Entre territoire et savoir-faire visite en autonomie des gestes artisanaux dans l’entrepreneuriat Drômois

MAA Atelier 26 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes itineraire@sillon.org

English :

Between territory and know-how: a self-guided tour of artisan gestures in Drôme entrepreneurship

German :

Zwischen Territorium und Know-how Selbstständige Besichtigung der handwerklichen Gesten im Unternehmertum in der Region Drôme

Italiano :

Tra territorio e saper fare: un percorso autoguidato di competenze artigianali nell’imprenditoria della Drôme

Espanol :

Entre territorio y saber hacer: un recorrido autoguiado por los oficios artesanales en el empresariado de la Drôme

