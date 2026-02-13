Temps Fort Education aux médias et à l’information (EMI), Médiathèque Olivier Léonhardt SGDB, Sainte-Geneviève-des-Bois

Temps Fort Education aux médias et à l’information (EMI) Samedi 21 mars, 15h30 Médiathèque Olivier Léonhardt SGDB Essonne

Dans le cadre du Temps fort dédié à l’Éducation aux médias et à l’information (EMI), la médiathèque Olivier Léonhardt vous propose un atelier visant à découvrir les grands domaines de l’intelligence artificielle, à comprendre son fonctionnement et son lien avec les données, ainsi qu’à explorer ses opportunités et ses limites, au travers de quiz, jeux et tests interactifs.

Médiathèque Olivier Léonhardt SGDB 1 PLACE gEORGES DIMITROV 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France

