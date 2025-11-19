Temps fort électro Club électro Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Temps fort électro Club électro Médiathèque Boris-Vian Montluçon mercredi 19 novembre 2025.
Temps fort électro Club électro
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 10:00:00
fin : 2025-11-19 12:00:00
Date(s) :
2025-11-19
Découvrez un outil participatif et ludique de sensibilisation du jeune public aux musiques électroniques. Facile à utiliser, il permet aux débutants de d’initier facilement à la création musicale, en groupe.
.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Discover a fun, participatory tool for raising young people’s awareness of electronic music. Easy to use, it allows beginners to easily learn how to create music in a group.
German :
Entdecken Sie ein partizipatives und spielerisches Werkzeug, um das junge Publikum für elektronische Musik zu sensibilisieren. Es ist einfach zu bedienen und ermöglicht Anfängern einen leichten Einstieg in die Musikproduktion in der Gruppe.
Italiano :
Scoprite un modo divertente e partecipativo di introdurre i giovani alla musica elettronica. È facile da usare e consente ai principianti di imparare a creare musica in gruppo.
Espanol :
Descubre una forma divertida y participativa de iniciar a los jóvenes en la música electrónica. Es fácil de usar y facilita que los principiantes aprendan a crear música en grupo.
L’événement Temps fort électro Club électro Montluçon a été mis à jour le 2025-09-16 par Montluçon Tourisme