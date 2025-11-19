Temps fort électro Concert S8JFOU + Labo 109 rue Ernest Montuses Montluçon

109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon Allier

Tarif : – –

Début : 2025-11-19 20:30:00
fin : 2025-11-19

2025-11-19

S8jfou (prononcer « Suis-je fou ? ») est un producteur de musique électronique autodidacte.
109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 

English :

S8jfou (pronounced « Suis-je fou? ») is a self-taught electronic music producer.

German :

S8jfou (sprich: « Bin ich verrückt? ») ist ein autodidaktischer Produzent elektronischer Musik.

Italiano :

S8jfou (pronuncia « Suis-je fou? ») è un produttore di musica elettronica autodidatta.

Espanol :

S8jfou es un productor autodidacta de música electrónica.

