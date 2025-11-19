Temps fort électro Concert S8JFOU + Labo 109 rue Ernest Montuses Montluçon
Temps fort électro Concert S8JFOU + Labo 109 rue Ernest Montuses Montluçon mercredi 19 novembre 2025.
Temps fort électro Concert S8JFOU + Labo
109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon
Début : 2025-11-19 20:30:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
S8jfou (prononcer « Suis-je fou ? ») est un producteur de musique électronique autodidacte.
+33 4 70 05 88 18
English :
S8jfou (pronounced « Suis-je fou? ») is a self-taught electronic music producer.
German :
S8jfou (sprich: « Bin ich verrückt? ») ist ein autodidaktischer Produzent elektronischer Musik.
Italiano :
S8jfou (pronuncia « Suis-je fou? ») è un produttore di musica elettronica autodidatta.
Espanol :
S8jfou es un productor autodidacta de música electrónica.
