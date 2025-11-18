Temps fort électro Conférence + Jam Conservatoire André Messager Montluçon

Temps fort électro Conférence + Jam

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Début : 2025-11-18 18:30:00

Un voyage à travers l’histoire de l’ambient et ses nombreuses branches drone, minimalisme, field recording, ambient techno…

English :

A journey through the history of ambient and its many branches: drone, minimalism, field recording, ambient techno…

German :

Eine Reise durch die Geschichte des Ambient und seine zahlreichen Zweige: Drone, Minimalismus, Field Recording, Ambient Techno…

Italiano :

Un viaggio attraverso la storia della musica ambient e delle sue numerose ramificazioni: drone, minimalismo, field recording, ambient techno…

Espanol :

Un recorrido por la historia de la música ambiental y sus múltiples ramas: drone, minimalismo, grabación de campo, ambient techno…

