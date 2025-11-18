Temps fort électro Conférence + Jam Conservatoire André Messager Montluçon
Tarif : – –
Début : 2025-11-18 18:30:00
Un voyage à travers l’histoire de l’ambient et ses nombreuses branches drone, minimalisme, field recording, ambient techno…
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49
English :
A journey through the history of ambient and its many branches: drone, minimalism, field recording, ambient techno…
German :
Eine Reise durch die Geschichte des Ambient und seine zahlreichen Zweige: Drone, Minimalismus, Field Recording, Ambient Techno…
Italiano :
Un viaggio attraverso la storia della musica ambient e delle sue numerose ramificazioni: drone, minimalismo, field recording, ambient techno…
Espanol :
Un recorrido por la historia de la música ambiental y sus múltiples ramas: drone, minimalismo, grabación de campo, ambient techno…
