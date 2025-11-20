Temps fort électro Sieste électro place du marché Cosne-d’Allier

Temps fort électro Sieste électro

place du marché Théâtre du Bastringue Cosne-d’Allier Allier

Début : 2025-11-20 18:30:00

2025-11-20

Installez-vous, fermez les yeux, et laissez-vous porter par un voyage sonore aux textures électroniques. Une immersion dans l’univers de l’électro, entre écoute active et lâcher-prise.

place du marché Théâtre du Bastringue Cosne-d’Allier 03430 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 66 88 39 60

English :

Sit back, close your eyes and let yourself be carried away by a sonic voyage of electronic textures. An immersion in the world of electro, between active listening and letting go.

German :

Lehnen Sie sich zurück, schließen Sie die Augen und lassen Sie sich auf eine Klangreise mit elektronischen Texturen entführen. Ein Eintauchen in die Welt des Elektro, zwischen aktivem Zuhören und Loslassen.

Italiano :

Sedetevi, chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare da un viaggio di suoni dalla texture elettronica. Un’immersione nel mondo dell’elettronica, tra ascolto attivo e abbandono.

Espanol :

Siéntese, cierre los ojos y déjese llevar por un viaje de sonidos de textura electrónica. Una inmersión en el mundo del electro, entre la escucha activa y el dejarse llevar.

