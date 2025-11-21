Temps fort électro warm up dj set Bar K’after Montluçon

Temps fort électro warm up dj set Bar K’after Montluçon vendredi 21 novembre 2025.

Temps fort électro warm up dj set

Bar K’after 11 bis rue Sainte-Anne Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

WARM UP DJ SET Dans les bars

.

Bar K’after 11 bis rue Sainte-Anne Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 72 71

English :

WARM UP DJ SET In bars

German :

WARM UP DJ SET In Bars

Italiano :

WARM UP DJ SET Nei bar

Espanol :

WARM UP DJ SET En bares

L’événement Temps fort électro warm up dj set Montluçon a été mis à jour le 2025-09-16 par Montluçon Tourisme