Temps fort électro warm up dj set Bar Le cul d’Chouette Montluçon
Temps fort électro warm up dj set Bar Le cul d’Chouette Montluçon vendredi 21 novembre 2025.
Temps fort électro warm up dj set
Bar Le cul d’Chouette 1 place Louise Ther. de Montaignac Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
WARM UP DJ SET Dans les bars
.
Bar Le cul d’Chouette 1 place Louise Ther. de Montaignac Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 36 53 38
English :
WARM UP DJ SET In bars
German :
WARM UP DJ SET In Bars
Italiano :
WARM UP DJ SET Nei bar
Espanol :
WARM UP DJ SET En bares
L’événement Temps fort électro warm up dj set Montluçon a été mis à jour le 2025-09-16 par Montluçon Tourisme