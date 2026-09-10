Temps fort : Garce Club Party #3, Le Tetris, Le Havre

Informations pratiques

Temps fort : Garce Club Party #3 Samedi 19 septembre, 14h00, 17h30, 20h00 Le Tetris Seine-Maritime

Tarifs : 10 € en prévente (via Hello Asso) // 12 € sur place // forfait atelier fanzine + concert : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Créer des espaces où les femmes et les minorités de genre peuvent exister pleinement : telle est l’ambition de cette journée et soirée indépendantes. Au programme : création participative, échanges sans filtre, rock saturé et synth-wave. Un événement hybride, artisanal et engagé pour faire vivre un féminisme de terrain, à hauteur humaine et hors des cadres institutionnels.

14h – 17h30 : Atelier fanzine #2 animé par Isabelle Bianchini

À l’Atelier LUCE, 35 rue Casimir Delavigne 76600 Le Havre

17h30 – 19h30 : Discussion libre : Viens bitcher avec nous !

Échanges gratuits autour des femmes et du monde de la musique, au bar du Tetris.

20h30 à 00h30 – Concerts, performances et DJ sets : YÜ, Batteuses, Île de Garde, DJ’s selecta GARCE CLUB

Le Tetris 33 Rue du 329ème RI, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Tourneville Seine-Maritime Normandie 33235190038 https://letetris.fr [{« type »: « email », « value »: « legarrrceclub@gmail.com »}] Le Tetris est une salle de spectacles et un lieu de création artistique situé au Havre (76). Il a ouvert ses portes en septembre 2013 au Fort de Tourneville, friche culturelle de 7 hectares.

Composé de deux salles de spectacles de 900 et 200 places, d‘une salle d’exposition et d’un restaurant (la Cantine du Fort), Le Tetris est un lieu modulable et ouvert à tous·tes.

Porté par l’association Papa’s production, le Tetris est dédié au monde large des musiques actuelles. Un lieu de diffusion du spectacle vivant, mais aussi un lieu de vie et de rencontre. Le Tetris propose une offre de concerts dense et diversifiée, accompagne la scène artistique locale et régionale, organise des résidences d’artistes et des actions culturelles.

Le label “Scène de musiques actuelles – SMAC” lui a été attribué en avril 2018 par le Ministère de la Culture. Parking gratuit à l’entrée du Fort de Tourneville (nombre de places limitées)

Créer des espaces où les femmes et les minorités de genre peuvent exister pleinement : telle est l’ambition de cette journée et soirée indépendantes. Au programme : création participative, échanges à…

©Sophie Lulague