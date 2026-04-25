Temps fort Identité(s) La jeunesse et l’engagement Wissembourg

Wissembourg

Temps fort Identité(s) La jeunesse et l’engagement

6 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-02

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-02

À travers des propositions culturelles et artistiques, des actions citoyennes et des rencontres, Identité(s) souhaite susciter une réflexion et permettre une découverte collective de ces aspects de notre société.

Le temps fort Identité(s) explore une identité multiple, mouvante, façonnée à la fois par l’intime, le cadre social et culturel. Il invite à réfléchir à ce qui nous compose, individuellement et collectivement.

Pour cette troisième édition, l’accent est mis sur la jeunesse et l’engagement. La jeunesse, période de transition et de construction, s’étend aujourd’hui plus largement, notamment sous l’influence des réseaux sociaux qui façonnent des identités à la fois sociales et numériques, tout en révélant des écarts liés aux parcours et aux qualifications.

Quant à l’engagement, s’il se distingue des formes traditionnelles, il ne disparaît pas il se transforme, investit de nouveaux espaces, souvent plus personnels, et se manifeste à travers des pratiques variées. Explorer la jeunesse et l’engagement à travers le prisme de l’identité, c’est ainsi découvrir différentes manières d’être au monde et de participer à la société.

À travers des propositions culturelles et artistiques, des actions citoyennes et des rencontres, Identité(s) souhaite susciter une réflexion et permettre une découverte collective de ces aspects de notre société.

Télécharger le programme. 0 .

6 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 11 13 nef@wissembourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Identité(s) aims to encourage reflection and collective discovery of these aspects of our society, through cultural and artistic proposals, civic actions and encounters.

L’événement Temps fort Identité(s) La jeunesse et l’engagement Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte