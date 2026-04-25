Temps fort Identité(s) Quartier libre Wissembourg
Temps fort Identité(s) Quartier libre Wissembourg samedi 2 mai 2026.
Wissembourg
Temps fort Identité(s) Quartier libre
6 rue des Fauvettes Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Une journée festive et conviviale, entre sport, culture et arts urbains. Un rendez-vous pour aller à la rencontre des jeunes et les mettre à l’honneur.
L’ouverture d’Identité(s) se fait hors-les-murs avec Quartier Libre ! Une journée festive et conviviale, entre sport, culture et arts urbains, au cœur du quartier des Fauvettes. Un rendez-vous pour aller à la rencontre des jeunes et les mettre à l’honneur.
Scène ouverte la musique c’est la base de la fête ! On a pensé un espace pour laisser la possibilité aux jeunes talents locaux de se produire en public.
La Piste danse, hip-hop, cirque, la piste c’est le lieu où les jeunes vont se donner en spectacle.
Sur la piste, on retrouvera
– Le spectacle du Groupe d’Intervention Acrobatique avec la Cie LaMule Cirque
– Le modern jazz de l’AGV
– L’Aéro dance de l’AGV
– Le Hip Hop de l’AGF
– Le Hip Hop de l’ECB de Betschdorf
PLACE AUX PROS avec l’association globale et son battle de hip hop.
Dans le prolongement d’un après-midi dédié à nos jeunes talents, l’association Globale organise un battle hip hop professionnel dj, jury et danseurs viendront animer la piste. L’occasion pour toutes et tous de se projeter à la place des pros, motivation garantie pour l’engagement sportif et artistique !
Les ateliers tout un programme pour ne pas s’ennuyer et partir à la découverte de nouvelles expériences.
– Atelier cirque acrobatique avec la Cie LaMule Cirque
– Animation Foot par l’Académie de football
– Animation Basket
– Atelier breakdance par Globale
– Atelier djing par Globale
L’engagement quel rapport a la jeunesse à l’engagement ? Des ateliers pour se questionner.
– Porteur de parole en libre accès ça veut dire quoi l’engagement ?
– La FDMJC fait son débat l’engagement ? (de 14h à 17h)
– Un jeu sur les droits humains avec Amnesty International
Le Marché découvrez l’art et l’artisanat de jeunes créateurs locaux.
Pour tous
– Du côté de la médiathèque une pause lecture ?
– L’AGF Les petits Cigognes propose un coin famille, pour que tout le monde puisse en profiter, même les plus petits d’entre nous !
– La ludothèque L’Arc-en-Ciel vous invite à jouer
L’Agora associative un espace d’information pour découvrir les associations partenaires et à destination des jeunes.
La Buvette l’UNAAPE tiendra la buvette pour vous rafraichir et vous proposer une petite restauration.
TOUS AU CINÉ À 20h. Après cette journée intense, rendez-vous à la nef pour découvrir le film choisi par les collégiens. Durant l’après-midi, le CCAS distribuera et offrira une centaine de places de cinéma. 0 .
6 rue des Fauvettes Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 11 13 nef@wissembourg.fr
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English :
A festive and convivial day of sport, culture and urban arts. An opportunity to meet young people and put them in the spotlight.
L’événement Temps fort Identité(s) Quartier libre Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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