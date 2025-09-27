Temps fort jazz’elles MJC Bréquigny Rennes Ille-et-Vilaine Rennes

Temps fort jazz’elles MJC Bréquigny Rennes Ille-et-Vilaine Rennes Samedi 27 septembre, 14h30 Sur inscription sur hello asso 12 euros (adultes) et 5 euros (- 18 ans)

L’association Jazz’elles (danse et cancer), présente le 27/09 à Rennes, à la MJC Bréquigny : conférence sur l’hormonothérapie, danse jazz’elles et spectacle « La chauve sourit » de Caroline Le Flour.

Le temps fort de Jazz’elles

_Une après-midi en trois temps avec possibilité de venir à tout, à deux ou à un seul moment._

L’association Jazz’elles (danse et cancer), propose son temps fort le samedi 27 septembre à Rennes, à la MJC Bréquigny.

Au programme :

14h30-15h45: conférence- échanges autour de **l’hormonothérapie** (en partenariat avec Harmonie Mutuelle).

16h15-16h45 : **présentation du collectif Jazz’elles,** danse.

17h-18h : Spectacle « **La chauve sourit** », one-woman-chauve de **Caroline Le Flour** avec en première Julie Martin.

Début : 2025-09-27T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T18:30:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/association-jazz-elles/evenements/la-chauve-sourit

MJC Bréquigny Rennes Ille-et-Vilaine 15 avenue georges graff rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine