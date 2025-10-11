Temps fort Marionnette Maison Mège Francillon-sur-Roubion
Temps fort Marionnette Maison Mège Francillon-sur-Roubion samedi 11 octobre 2025.
Temps fort Marionnette
Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Deux spectacles tout public ; REMAKE par la cie Karnabal et LE PRESQUE DUO par la Cie L’Avant Veille.
.
Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 44 39 75 cafemege@laposte.net
English :
Two shows for the general public: REMAKE by Cie Karnabal and LE PRESQUE DUO by Cie L’Avant Veille.
German :
Zwei Aufführungen für alle Altersgruppen; REMAKE von der Cie Karnabal und LE PRESQUE DUO von der Cie L’Avant Veille.
Italiano :
Due spettacoli per il pubblico: REMAKE della compagnia Karnabal e LE PRESQUE DUO della compagnia L’Avant Veille.
Espanol :
Dos espectáculos para el gran público: REMAKE de la compañía Karnabal y LE PRESQUE DUO de la compañía L’Avant Veille.
L’événement Temps fort Marionnette Francillon-sur-Roubion a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme