Temps fort Marionnette Maison Mège Francillon-sur-Roubion

Temps fort Marionnette

Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Deux spectacles tout public ; REMAKE par la cie Karnabal et LE PRESQUE DUO par la Cie L’Avant Veille.

Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 44 39 75 cafemege@laposte.net

English :

Two shows for the general public: REMAKE by Cie Karnabal and LE PRESQUE DUO by Cie L’Avant Veille.

German :

Zwei Aufführungen für alle Altersgruppen; REMAKE von der Cie Karnabal und LE PRESQUE DUO von der Cie L’Avant Veille.

Italiano :

Due spettacoli per il pubblico: REMAKE della compagnia Karnabal e LE PRESQUE DUO della compagnia L’Avant Veille.

Espanol :

Dos espectáculos para el gran público: REMAKE de la compañía Karnabal y LE PRESQUE DUO de la compañía L’Avant Veille.

