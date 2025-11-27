Temps Fort Sur Le Vif Amiens

Temps Fort Sur Le Vif Amiens jeudi 27 novembre 2025.

Temps Fort Sur Le Vif

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 10:00:00

fin : 2025-11-27 13:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Accueil du Tas de Sable Ches Panses Vertes à La MTA

Sur le vif est une invitation à se questionner sur le monde dans lequel nous vivons. Comment les questions écologiques s’incluent dans nos modes de vie et nos façons de penser le monde ? Comment est-ce qu’elles s’articulent avec d’autres problématiques, notamment celles de l’égalité et de l’inclusivité dans notre société ? Dans le domaine des arts vivants, vers quelles transformations nous invitent-t-elles ?

Ce temps fort se tisse dans les arts du spectacle à partir de ces questionnements. Sous de nombreuses formes, il invitera à imaginer d’autres points de vue sur les paysages qui nous entourent ou sur les milieux dans lesquels nous évoluons. Les différentes propositions artistiques inciteront à envisager le monde du vivant dans son ensemble, sans penser à une exceptionnalité de l’espèce humaine. Un bar sera proposé en amont et en aval de la majorité de ces rendez-vous pour créer rencontres et échanges autour des sujets abordés.

• JEU. 27 NOV.

– De 10h à 13h ou de 14h à 17h atelier d’écriture-paysage

> Avec Guillaume Lambert, compagnie L’Instant Dissonant

> Et si l’écriture nous servait à entrer en dialogue avec les forces sauvages d’un paysage ? Nous déambulerons dans les paysages d’Amiens à l’aide de plusieurs protocoles pour prendre des notes à partir de nos sensations. Puis nous retournerons en intérieur pour travailler l’écriture et la mettre en forme.

> Aucune expérience d’écriture requise

> À La MTA et dans l’espace public | Gratuit, dans la limite des places disponibles

> Renseignements et inscriptions reservation@letasdesable-cpv.org / 06 81 70 34 82

– À 18h30 table ronde

> Comment les enjeux écologiques et sociaux de notre époque nous invitent à changer la pratique du spectacle vivant ?

> Entrée libre, ouvert à toutes et tous

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Home of Tas de Sable Ches Panses Vertes at La MTA

Sur le vif is an invitation to question the world we live in. How do ecological issues fit into our lifestyles and ways of thinking about the world? How do they relate to other issues, notably those of equality and inclusiveness in our society? In the performing arts, to what transformations are they inviting us?

This high point in the performing arts is based on these questions. In a variety of forms, it will invite us to imagine other points of view on the landscapes that surround us, or on the environments in which we evolve. The various artistic proposals will encourage us to consider the living world as a whole, without thinking about the exceptionality of the human species. A bar will be available before and after most of these events, to encourage encounters and exchanges on the subjects covered.

? THURS. nOV. 27

– 10am to 1pm or 2pm to 5pm: landscape-writing workshop

> With Guillaume Lambert, L’Instant Dissonant company

> « What if we used writing to enter into dialogue with the wild forces of a landscape? We’ll wander through the Amiens landscape, using several protocols to take notes based on our sensations. Then we’ll return indoors to work on our writing and put it into shape. »

> No previous writing experience required

> At La MTA and in the public space | Free, subject to availability

> Information and registration: reservation@letasdesable-cpv.org / 06 81 70 34 82

– 6:30pm: round table

> How do the ecological and social issues of our time call on us to change the practice of live performance?

> Free admission, open to all

German :

Startseite von Tas de Sable Ches Panses Vertes in La MTA

Sur le vif ist eine Einladung, sich über die Welt, in der wir leben, Gedanken zu machen. Wie fügen sich ökologische Fragen in unseren Lebensstil und unsere Art, über die Welt nachzudenken, ein? Wie hängen sie mit anderen Themen zusammen, insbesondere mit den Themen Gleichheit und Inklusivität in unserer Gesellschaft? Welche Veränderungen fordern sie in den darstellenden Künsten?

Dieser Schwerpunkt wird in den darstellenden Künsten auf der Grundlage dieser Fragen veranstaltet. In zahlreichen Formen wird er dazu einladen, sich andere Sichtweisen auf die Landschaften, die uns umgeben, oder auf die Umgebungen, in denen wir uns bewegen, vorzustellen. Die verschiedenen künstlerischen Vorschläge sollen dazu anregen, die Welt der Lebewesen in ihrer Gesamtheit zu betrachten, ohne an eine Ausnahmeerscheinung der menschlichen Spezies zu denken. Vor und nach den meisten dieser Veranstaltungen wird eine Bar angeboten, um Begegnungen und Austausch über die behandelten Themen zu ermöglichen.

? DO. 27. NOV.

– Von 10 bis 13 Uhr oder von 14 bis 17 Uhr: Landschafts-Schreibwerkstatt

> Mit Guillaume Lambert, Kompanie L’Instant Dissonant

> « Und wenn das Schreiben uns dazu dienen würde, mit den wilden Kräften einer Landschaft in Dialog zu treten? Wir werden mithilfe verschiedener Protokolle durch die Landschaft von Amiens wandern, um uns Notizen zu unseren Empfindungen zu machen. Dann kehren wir in die Innenräume zurück, um am Schreiben zu arbeiten und es in eine Form zu bringen »

> Keine Schreiberfahrung erforderlich

> In La MTA und im öffentlichen Raum | Kostenlos, je nach Verfügbarkeit der Plätze

> Informationen und Anmeldungen: reservation@letasdesable-cpv.org / 06 81 70 34 82

– Um 18:30 Uhr: Runder Tisch

> Wie fordern uns die ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit dazu auf, die Praxis der darstellenden Künste zu verändern?

> Freier Eintritt, offen für alle

Italiano :

Casa di Tas de Sable Ches Panses Vertes a La MTA

Sur le vif è un invito a interrogarsi sul mondo in cui viviamo. Come si inseriscono le questioni ecologiche nel nostro stile di vita e nel nostro modo di pensare il mondo? Come si collegano ad altre questioni, in particolare a quelle dell’uguaglianza e dell’inclusione nella nostra società? Nelle arti dello spettacolo, quali trasformazioni ci invitano a compiere?

Questo punto culminante delle arti dello spettacolo si basa su queste domande. Avrà molte forme, invitandoci a immaginare altri punti di vista sui paesaggi che ci circondano o sugli ambienti in cui viviamo. Le varie proposte artistiche ci incoraggeranno a considerare il mondo vivente nel suo insieme, senza pensare all’eccezionalità della specie umana. Prima e dopo la maggior parte di questi eventi sarà disponibile un bar per favorire l’incontro e lo scambio sui temi trattati.

? GIOVEDI’. 27 NOV.

– Dalle 10.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 17.00: laboratorio di scrittura del paesaggio

> Con Guillaume Lambert, Compagnia L’Instant Dissonant

> E se potessimo usare la scrittura per entrare in dialogo con le forze selvagge di un paesaggio? Passeggeremo per i paesaggi di Amiens, utilizzando diversi protocolli per prendere appunti in base alle nostre sensazioni. Poi torneremo in casa per lavorare sulla nostra scrittura e darle forma

> Non è richiesta alcuna esperienza di scrittura precedente

> Presso la MTA e nello spazio pubblico | Gratuito, fino a esaurimento posti

> Informazioni e iscrizioni: reservation@letasdesable-cpv.org / 06 81 70 34 82

– 18.30: tavola rotonda

> Come le questioni ecologiche e sociali del nostro tempo ci chiedono di cambiare il nostro modo di fare spettacolo?

> Ingresso libero, aperto a tutti

Espanol :

Inicio de Tas de Sable Ches Panses Vertes en La MTA

Sur le vif es una invitación a cuestionar el mundo en que vivimos. ¿Cómo encajan las cuestiones ecológicas en nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar el mundo? ¿Cómo se relacionan con otras cuestiones, en particular las de la igualdad y la inclusión en nuestra sociedad? En las artes escénicas, ¿a qué transformaciones nos invitan?

Este punto álgido de las artes escénicas se basa en estas preguntas. Adoptará múltiples formas, invitándonos a imaginar otros puntos de vista sobre los paisajes que nos rodean o los entornos en los que vivimos. Las diversas propuestas artísticas nos animarán a considerar el mundo vivo como un todo, sin pensar en la excepcionalidad de la especie humana. Antes y después de la mayoría de estos actos se dispondrá de un bar para propiciar encuentros e intercambios sobre los temas tratados.

? JUE. 27 NOV.

– De 10:00 a 13:00 o de 14:00 a 17:00: taller de escritura paisajística

> Con Guillaume Lambert, compañía L’Instant Dissonant

> ¿Y si pudiéramos utilizar la escritura para dialogar con las fuerzas salvajes de un paisaje? Deambularemos por los paisajes de Amiens, utilizando diversos protocolos para tomar notas a partir de nuestras sensaciones. Después, volveremos al interior para trabajar nuestra escritura y darle forma

> No se requiere experiencia previa en escritura

> En la MTA y en el espacio público | Gratuito, sujeto a disponibilidad

> Información e inscripciones: reservation@letasdesable-cpv.org / 06 81 70 34 82

– 18.30 h: mesa redonda

> ¿Cómo nos llaman los problemas ecológicos y sociales de nuestro tiempo a cambiar nuestra forma de actuar?

> Entrada gratuita, abierta a todos

