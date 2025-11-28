Temps Fort Sur Le Vif Amiens

Temps Fort Sur Le Vif Amiens vendredi 28 novembre 2025.

Temps Fort Sur Le Vif

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 21:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Accueil du Tas de Sable Ches Panses Vertes à La MTA

Sur le vif est une invitation à se questionner sur le monde dans lequel nous vivons. Comment les questions écologiques s’incluent dans nos modes de vie et nos façons de penser le monde ? Comment est-ce qu’elles s’articulent avec d’autres problématiques, notamment celles de l’égalité et de l’inclusivité dans notre société ? Dans le domaine des arts vivants, vers quelles transformations nous invitent-t-elles ?

Ce temps fort se tisse dans les arts du spectacle à partir de ces questionnements. Sous de nombreuses formes, il invitera à imaginer d’autres points de vue sur les paysages qui nous entourent ou sur les milieux dans lesquels nous évoluons. Les différentes propositions artistiques inciteront à envisager le monde du vivant dans son ensemble, sans penser à une exceptionnalité de l’espèce humaine. Un bar sera proposé en amont et en aval de la majorité de ces rendez-vous pour créer rencontres et échanges autour des sujets abordés.

• VEN. 28 NOV.

– À 20h | Humble Humus Cie l’hiver nu

> Spectacle théâtre et ombres

> Après l’annonce d’un accident mortel, une femme entreprend une marche nocturne vers le lieu du drame. Entre souvenirs et paysages sauvages, elle se confronte à la transformation du corps aimé en humus, et découvre une réalité habitée de fantômes, d’animaux et de désirs pour la nature. Une ascension intime où la montagne devient le théâtre d’une exploration sensible des émotions. Au fur et à mesure de sa marche, la frontière entre la femme et le milieu s’estompe et laisse apparaitre un nouvel être.

> Durée 1h15 | Tarifs entre 5€ et 12€

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Home of Tas de Sable Ches Panses Vertes at La MTA

Sur le vif is an invitation to question the world we live in. How do ecological issues fit into our lifestyles and ways of thinking about the world? How do they relate to other issues, notably those of equality and inclusiveness in our society? In the performing arts, to what transformations are they inviting us?

This high point in the performing arts is based on these questions. In a variety of forms, it will invite us to imagine other points of view on the landscapes that surround us, or on the environments in which we evolve. The various artistic proposals will encourage us to consider the living world as a whole, without thinking about the exceptionality of the human species. A bar will be available before and after most of these events, to encourage encounters and exchanges on the subjects covered.

? FRIDAY nOV. 28

– 8pm | Humble Humus Cie l’hiver nu

> Theater and shadow show

> After learning of a fatal accident, a woman sets out on a nocturnal walk to the scene of the tragedy. Between memories and wild landscapes, she confronts the transformation of the beloved body into humus, and discovers a reality inhabited by ghosts, animals and desires for nature. An intimate ascent in which the mountain becomes the stage for a sensitive exploration of emotions. As she walks, the boundary between woman and environment blurs, revealing a new being.

> Running time: 1h15 | Prices between 5? and 12?

German :

Startseite von Tas de Sable Ches Panses Vertes in La MTA

Sur le vif ist eine Einladung, sich über die Welt, in der wir leben, Gedanken zu machen. Wie fügen sich ökologische Fragen in unseren Lebensstil und unsere Art, über die Welt nachzudenken, ein? Wie hängen sie mit anderen Themen zusammen, insbesondere mit den Themen Gleichheit und Inklusivität in unserer Gesellschaft? Welche Veränderungen fordern sie in den darstellenden Künsten?

Dieser Schwerpunkt wird in den darstellenden Künsten auf der Grundlage dieser Fragen veranstaltet. In zahlreichen Formen wird er dazu einladen, sich andere Sichtweisen auf die Landschaften, die uns umgeben, oder auf die Umgebungen, in denen wir uns bewegen, vorzustellen. Die verschiedenen künstlerischen Vorschläge sollen dazu anregen, die Welt der Lebewesen in ihrer Gesamtheit zu betrachten, ohne an eine Ausnahmeerscheinung der menschlichen Spezies zu denken. Vor und nach den meisten dieser Veranstaltungen wird eine Bar angeboten, um Begegnungen und Austausch über die behandelten Themen zu ermöglichen.

? FREITAG. 28. NOV.

– UM 20 UHR | Humble Humus Cie l’hiver nu

> Theater- und Schattenspektakel

> Nach der Ankündigung eines tödlichen Unfalls unternimmt eine Frau eine nächtliche Wanderung zum Ort des Dramas. Zwischen Erinnerungen und wilden Landschaften konfrontiert sie sich mit der Verwandlung des geliebten Körpers in Humus und entdeckt eine Realität, die von Geistern, Tieren und der Sehnsucht nach der Natur bewohnt wird. Ein intimer Aufstieg, bei dem die Berge zum Schauplatz einer sensiblen Erforschung der Emotionen werden. Im Laufe ihrer Wanderung verwischt sich die Grenze zwischen der Frau und der Umgebung und lässt ein neues Wesen zum Vorschein kommen.

> Dauer: 1h15 | Preise zwischen 5? und 12?

Italiano :

Casa di Tas de Sable Ches Panses Vertes a La MTA

Sur le vif è un invito a interrogarsi sul mondo in cui viviamo. Come si inseriscono le questioni ecologiche nel nostro stile di vita e nel nostro modo di pensare il mondo? Come si collegano ad altre questioni, in particolare a quelle dell’uguaglianza e dell’inclusione nella nostra società? Nelle arti dello spettacolo, quali trasformazioni ci invitano a compiere?

Questo punto culminante delle arti dello spettacolo si basa su queste domande. Avrà molte forme, invitandoci a immaginare altri punti di vista sui paesaggi che ci circondano o sugli ambienti in cui viviamo. Le varie proposte artistiche ci incoraggeranno a considerare il mondo vivente nel suo insieme, senza pensare all’eccezionalità della specie umana. Prima e dopo la maggior parte di questi eventi sarà disponibile un bar per favorire l’incontro e lo scambio sui temi trattati.

? VENERDI 28 NOV.

– 20:00 | Humble Humus Cie l’hiver nu

> Teatro e spettacolo di ombre

> Dopo aver appreso di un incidente mortale, una donna intraprende una passeggiata notturna verso il luogo della tragedia. Tra ricordi e paesaggi selvaggi, affronta la trasformazione del corpo amato in humus e scopre una realtà abitata da fantasmi, animali e desideri di natura. Un’ascesa intima in cui la montagna diventa il palcoscenico di una sensibile esplorazione delle emozioni. Mentre cammina, il confine tra la donna e l’ambiente sfuma, rivelando un nuovo essere.

> Durata: 1h15 | Prezzi tra le 5 e le 12?

Espanol :

Inicio de Tas de Sable Ches Panses Vertes en La MTA

Sur le vif es una invitación a cuestionar el mundo en que vivimos. ¿Cómo encajan las cuestiones ecológicas en nuestro estilo de vida y nuestra forma de concebir el mundo? ¿Cómo se relacionan con otras cuestiones, en particular las de la igualdad y la inclusión en nuestra sociedad? En las artes escénicas, ¿a qué transformaciones nos invitan?

Este punto álgido de las artes escénicas se basa en estas preguntas. Adoptará múltiples formas, invitándonos a imaginar otros puntos de vista sobre los paisajes que nos rodean o los entornos en los que vivimos. Las distintas propuestas artísticas nos animarán a considerar el mundo vivo como un todo, sin pensar en la excepcionalidad de la especie humana. Antes y después de la mayoría de estos actos se dispondrá de un bar para propiciar encuentros e intercambios sobre los temas tratados.

? VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

– 20h00 | Humble Humus Cie l’hiver nu

> Espectáculo de teatro y sombras

> Tras enterarse de un accidente mortal, una mujer emprende un paseo nocturno hasta el lugar de la tragedia. Entre recuerdos y paisajes salvajes, se enfrenta a la transformación del cuerpo amado en humus, y descubre una realidad habitada por fantasmas, animales y deseos de naturaleza. Un ascenso íntimo en el que la montaña se convierte en el escenario de una exploración sensible de las emociones. A medida que camina, la frontera entre la mujer y el entorno se difumina, revelando un nuevo ser.

> Duración: 1h15 | Precios entre 5? y 12?

