Temps fort sur l’habitat Exposition, ateliers ludiques, conseils personnalisés en architecture. CAUE Le Mans

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, le CAUE met à l’honneur les manières d’agrandir son logement à travers un programme varié exposition, ateliers en famille, et conseils personnalisés en architecture.

Des architectes du CAUE vous accueillent toute la journée !

Accès à l’exposition de 9h à 18h, ateliers maquette de 14h à 16h30 (sur inscription)

et conseils aux particuliers en architecture de 8h45 à 16h30 (sur rendez-vous). .

CAUE 1 Rue de la Mariette Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

As part of the Journées nationales de l?architecture (National Architecture Days), the CAUE is showcasing ways of extending your home, with a varied program including exhibitions, family workshops and personalized architectural advice.

Im Rahmen der Nationalen Architekturtage würdigt das CAUE die Möglichkeiten, seine Wohnung zu vergrößern, mit einem vielfältigen Programm: Ausstellung, Workshops für die ganze Familie und persönliche Architekturberatung.

Nell’ambito delle Giornate nazionali dell’architettura, il CAUE punta i riflettori sulle possibilità di ampliamento della casa con un programma variegato che comprende una mostra, laboratori per famiglie e consulenze architettoniche personalizzate.

En el marco de las Journées nationales de l’architecture (Jornadas nacionales de la arquitectura), el CAUE pone el acento en las posibilidades de ampliación de la vivienda con un programa variado que incluye una exposición, talleres familiares y asesoramiento arquitectónico personalizado.

