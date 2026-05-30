Temps justice à Nantes Nord Salle Olga Challon (ex. salle Santos Dumont) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Le monde de la justice vous intéresse ? La Ville de Nantes et la préfecture organisent un temps de rencontre avec les acteur du monde judiciaire, notamment la police nationale, l’administration pénitentiaire et le parquet.Vous pourrez découvrir les métiers propres à la justice et poser vos questions directement aux professionnels.Ce temps a lieu à la salle municipale Santos Dumont « Olga Chalon ».Entrée libre et gratuite.

Salle Olga Challon (ex. salle Santos Dumont) Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 MQ-LaMano@mairie-nantes.fr 02 40 41 58 93



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