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Temps justice à Nantes Nord Salle Olga Challon (ex. salle Santos Dumont) Nantes

Temps justice à Nantes Nord Salle Olga Challon (ex. salle Santos Dumont) Nantes

Temps justice à Nantes Nord Salle Olga Challon (ex. salle Santos Dumont) Nantes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Salle Olga Challon (ex. salle Santos Dumont)

Adresse : 11 Rue Santos Dumont

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 14:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Le monde de la justice vous intéresse ? La Ville de Nantes et la préfecture organisent un temps de rencontre avec les acteur du monde judiciaire, notamment la police nationale, l’administration pénitentiaire et le parquet.Vous pourrez découvrir les métiers propres à la justice et poser vos questions directement aux professionnels.Ce temps a lieu à la salle municipale Santos Dumont « Olga Chalon ».Entrée libre et gratuite.

Salle Olga Challon (ex. salle Santos Dumont) Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 61 80 MQ-LaMano@mairie-nantes.fr 02 40 41 58 93


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