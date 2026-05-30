Temps justice à Nantes Nord Salle Olga Challon (ex. salle Santos Dumont) Nantes
Temps justice à Nantes Nord Salle Olga Challon (ex. salle Santos Dumont) Nantes mercredi 3 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Le monde de la justice vous intéresse ? La Ville de Nantes et la préfecture organisent un temps de rencontre avec les acteur du monde judiciaire, notamment la police nationale, l’administration pénitentiaire et le parquet.Vous pourrez découvrir les métiers propres à la justice et poser vos questions directement aux professionnels.Ce temps a lieu à la salle municipale Santos Dumont « Olga Chalon ».Entrée libre et gratuite.
Salle Olga Challon (ex. salle Santos Dumont) Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 61 80 MQ-LaMano@mairie-nantes.fr 02 40 41 58 93
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