Temps ludique à la médiathèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mardi 3 février 2026.
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Début : Mercredi 2026-02-03
fin : 2026-06-28
2026-02-03
Venez tester notre rayon jeux et/ou faire découvrir d’autres jeux au public de la médiathèque.
Rendez-vous le mercredi à 15h .
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr
English :
Come and try out our games department and/or introduce other games to the public at the media library.
