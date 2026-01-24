Temps ludique à la médiathèque

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Aveyron

Début : Mercredi 2026-02-03

fin : 2026-06-28

Venez tester notre rayon jeux et/ou faire découvrir d’autres jeux au public de la médiathèque.

Rendez-vous le mercredi à 15h .

+33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

English :

Come and try out our games department and/or introduce other games to the public at the media library.

