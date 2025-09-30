Temps ludique en famille Descartes

Rejoignez-nous pour jouer, lire un livre, écouter une histoire, découvrir des jeux avec vos enfants 0- 3ans.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 66 24 42 laps@lochessudtouraine.com

English :

Join us to play, read a book, listen to a story, discover games with your 0-3 year olds.

German :

Schließen Sie sich uns an, um mit Ihren 0- bis 3-jährigen Kindern zu spielen, ein Buch zu lesen, eine Geschichte zu hören und Spiele zu entdecken.

Italiano :

Unitevi a noi per giocare, leggere un libro, ascoltare una storia, scoprire giochi con i vostri bambini da 0 a 3 anni.

Espanol :

Únete a nosotros para jugar, leer un libro, escuchar un cuento y descubrir juegos con tus hijos de 0 a 3 años.

