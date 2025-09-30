Temps ludique en famille Descartes
Temps ludique en famille Descartes mardi 30 septembre 2025.
Temps ludique en famille
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 10:00:00
fin : 2025-12-16 11:00:00
Date(s) :
2025-09-30 2025-10-14 2025-11-18 2025-12-16
Rejoignez-nous pour jouer, lire un livre, écouter une histoire, découvrir des jeux avec vos enfants 0- 3ans.
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 66 24 42 laps@lochessudtouraine.com
English :
Join us to play, read a book, listen to a story, discover games with your 0-3 year olds.
German :
Schließen Sie sich uns an, um mit Ihren 0- bis 3-jährigen Kindern zu spielen, ein Buch zu lesen, eine Geschichte zu hören und Spiele zu entdecken.
Italiano :
Unitevi a noi per giocare, leggere un libro, ascoltare una storia, scoprire giochi con i vostri bambini da 0 a 3 anni.
Espanol :
Únete a nosotros para jugar, leer un libro, escuchar un cuento y descubrir juegos con tus hijos de 0 a 3 años.
