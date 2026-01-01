Temps ludique en famille Descartes
Temps ludique en famille Descartes mardi 13 janvier 2026.
Temps ludique en famille
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 10:00:00
fin : 2026-01-13 11:00:00
Date(s) :
2026-01-13
Rejoignez-nous pour jouer, lire un livre, écouter une histoire, découvrir des jeux, avec vos enfants
Uniquement pour les 0-3 ans.
Rejoignez-nous pour jouer, lire un livre, écouter une histoire, découvrir des jeux, avec vos enfants
Uniquement pour les 0-3 ans. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 66 24 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us to play, read a book, listen to a story, discover games, with your children
For 0-3 year olds only.
L’événement Temps ludique en famille Descartes a été mis à jour le 2026-01-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire