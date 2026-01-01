Temps ludique en famille

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 10:00:00

fin : 2026-01-13 11:00:00

Date(s) :

2026-01-13

Rejoignez-nous pour jouer, lire un livre, écouter une histoire, découvrir des jeux, avec vos enfants

Uniquement pour les 0-3 ans.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 66 24 42

English :

Join us to play, read a book, listen to a story, discover games, with your children

For 0-3 year olds only.

L’événement Temps ludique en famille Descartes a été mis à jour le 2026-01-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire