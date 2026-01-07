Temps ludique en famille

9 Bis Rue du Commerce Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17 11:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Rejoignez-nous pour, jouer, lire un livre, écouter une histoire, découvrir des jeux, avec vos enfants.

Enfant de 0 à 3 ans.

Manifestation organisée avec Le Relais Petite Enfance et le LAP’S.

Renseignement au LAP’S 06 31 66 24 42

laps@lochesssudtouraine.com

9 Bis Rue du Commerce Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr

English :

Join us to play, read a book, listen to a story, discover games, with your children.

Children aged 0 to 3.

Event organized with Le Relais Petite Enfance and LAP’S.

Information at LAP’S: 06 31 66 24 42

laps@lochesssudtouraine.com

L’événement Temps ludique en famille Descartes a été mis à jour le 2026-01-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire