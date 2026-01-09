Temps ludique en famille Descartes
Temps ludique en famille Descartes mardi 10 mars 2026.
Temps ludique en famille
9 Bis Rue du Commerce Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 10:00:00
fin : 2026-03-10 11:00:00
Date(s) :
2026-03-10
Rejoignez-nous pour, jouer, lire un livre, écouter une histoire, découvrir des jeux, avec vos enfants.
Enfant de 0 à 3 ans.
Manifestation organisée avec Le Relais Petite Enfance et le LAP’S.
Renseignement au LAP’S 06 31 66 24 42
laps@lochesssudtouraine.com
9 Bis Rue du Commerce Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr
English :
Join us to play, read a book, listen to a story, discover games, with your children.
Children aged 0 to 3.
Event organized with Le Relais Petite Enfance and LAP’S.
Information at LAP’S: 06 31 66 24 42
laps@lochesssudtouraine.com
