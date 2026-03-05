Temps ludique en famille

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-05-12 11:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-05-12 2026-06-23

Rejoignez-nous pour jouer, lire un livre, écouter une histoire, découvrir des jeux avec vos enfants (0 3 ans).

Ce temps ludique est organisé par le Relais Petite Enfance et le LAP’S.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 24 66 42

English :

Join us to play, read a book, listen to a story, discover games with your children (0 3 years).

This playtime is organized by the Relais Petite Enfance and LAP’S.

