Temps parent-enfant : Atelier créatif Pôle culture Chadrac
samedi 21 novembre 2026 · Pôle culture · Chadrac
Informations pratiques
Chadrac
Temps parent-enfant : Atelier créatif
Pôle culture 10 boulevard de la Corniche Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21 12:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Un samedi matin par mois, venez partager un moment privilégié avec vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, filleuls lors d’un atelier convivial.
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Pôle culture 10 boulevard de la Corniche Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
One Saturday morning each month, come share a special moment with your children, grandchildren, nephews, nieces, and godchildren at a fun workshop.
L’événement Temps parent-enfant : Atelier créatif Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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