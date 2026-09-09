Temps parent-enfant : Atelier créatif Pôle culture Chadrac

Informations pratiques

Chadrac

Temps parent-enfant : Atelier créatif

Pôle culture 10 boulevard de la Corniche Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-21 12:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Un samedi matin par mois, venez partager un moment privilégié avec vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, filleuls lors d’un atelier convivial.

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Pôle culture 10 boulevard de la Corniche Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

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English :

One Saturday morning each month, come share a special moment with your children, grandchildren, nephews, nieces, and godchildren at a fun workshop.

L’événement Temps parent-enfant : Atelier créatif Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay