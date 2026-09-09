Temps parent-enfant : Atelier cuisine en famille Salle Raymonde Pelissier Chadrac
samedi 3 octobre 2026 · Salle Raymonde Pelissier · Chadrac
Informations pratiques
Chadrac
Temps parent-enfant : Atelier cuisine en famille
Salle Raymonde Pelissier La Bouteyre Chadrac Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-12-12
Un samedi matin par mois, venez partager un moment privilégié avec vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, filleuls lors d’un atelier convivial.
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Salle Raymonde Pelissier La Bouteyre Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
One Saturday morning each month, come share a special moment with your children, grandchildren, nephews, nieces, and godchildren at a fun workshop.
L’événement Temps parent-enfant : Atelier cuisine en famille Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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