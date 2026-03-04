Temps Parents – Enfants à Vélo, Saint-germain-laval, Saint-Germain-Laval

Temps Parents – Enfants à Vélo Mercredi 20 mai, 08h00 Saint-germain-laval Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T08:00:00+02:00 – 2026-05-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T08:00:00+02:00 – 2026-05-20T13:00:00+02:00

Saint-germain-laval 28 rue Robert Lugnier Saint-Germain-Laval 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier parents enfants pour que les parents testent plusieurs manières de pouvoir emmener leurs petits de 0 à 6 ans : Long Tail, VAE Cargo, Shot gun, Remorques etc.