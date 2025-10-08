Temps parents / enfants Airvault

Le Centre Socio-Culturel propose des temps de rencontre et de partage dédiés aux futurs parents et aux parents accompagnés de leurs jeunes enfants non scolarisés, au sein du Relais Petite Enfance les « Temps Parents Enfants ». Ces moments privilégiés permettent aux familles de participer à des activités adaptées, encadrées par deux professionnelles de l’enfance et de la famille, qui sont également disponibles pour répondre à vos questions et vous orienter vers des spécialistes si nécessaire. Rendez-vous mercredi 8 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30, au Relais Petite Enfance à Airvault. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 05 49 64 73 10 ou le 06 30 00 19 60. Activité gratuite. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 famille.avt@csc79.org

