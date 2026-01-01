Temps plein d’Armand Koestinger présentation de fin de résidence Lieu-dit Loir en Vallée

Temps plein d’Armand Koestinger présentation de fin de résidence

En résidence de création et de médiation depuis le mois de novembre 2025 aux Moulins de Paillard, Armand Koestinger, jeune artiste performeur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris, bénéficie au centre d’arts d’un cadre créatif et des rencontres avec les habitants de la Vallée du Loir pour nourrir la création sa performance solo.

Accompagné par l’équipe de Paillard et des artistes invités, Armand travaille sur la création temps plein, une performance dans laquelle il prend la place de l’épouvantail, figure de solitude et de présence. “C’est une danse dans laquelle je pars du simple fait d’être là, de devoir rester là, comme une sentinelle dans l’attente, trouvant malgré la contrainte des moyens de se désennuyer. C’est une tentative de faire la paix avec le temps qui passe.”

L’Atelier de fabrique artistique Les Moulins de Paillard invite le public à venir découvrir le travail en cours d’Armand samedi 17 janvier à 17h, dans le Théâtre de la Feuille Infinie de l’ancienne papeterie de Poncé sur le Loir. Cette présentation de fin de résidence est l’occasion de dévoiler les premières recherches du jeune artiste et ses premières pistes chorégraphiques. La présentation, d’environ 20 minutes, sera suivie d’un temps d’échange entre Armand et le public.

En parallèle, Armand mène une série d’ateliers pour des habitants de la Vallée du Loir. Dans plusieurs lieux culturels et sociaux du territoire (bibliothèque, espaces culturels, Microfolie, Ehpad…), il propose des ateliers pour les habitants de tout âge, expérimentés ou non dans la danse, encourageant la rencontre, les échanges et la création à plusieurs. A partir de l’imaginaire collectif, de références folkloriques et de gestes simples qui permettent au corps de dialoguer avec son environnement, les participants abordent l’écriture du mouvement par sa répétition.

Année après année, Paillard imagine des contextes et mène des actions permettant des échanges précieux entre artistes et publics locaux. Cette résidence fait partie du programme Un tournant de saison, un programme de médiation et de création qu’offre Paillard aux artistes invités, et aux habitants de la Vallée du Loir. Les dialogues entamés et les récits imaginés collectivement par les artistes et les participants du territoire sont conçus pour être pertinents et durables. Danser dans la Vallée, tisser des liens d’est en ouest, entre hier et aujourd’hui, voisins et générations, avec le monde qui nous entoure et les récits qui le constituent, c’est justement tout le cœur de ce programme !

Ce programme reçoit le soutien du ministère de la Culture-DRAC des Pays de la Loire, dans le cadre du dispositif Résidence en ruralité. .

English :

Since November 2025, young performance artist Armand Koestinger has been in creative and mediation residency at Les Moulins de Paillard, providing the arts center with a creative framework and encounters with Loir Valley residents to nurture the creation of his solo performance.

