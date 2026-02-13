Temps sportif inclusif – Sports adaptés, Gymnase de l’Épine, Le Mans
Temps sportif inclusif – Sports adaptés, Gymnase de l’Épine, Le Mans mercredi 25 février 2026.
Temps sportif inclusif – Sports adaptés Mercredi 25 février, 14h00 Gymnase de l’Épine Sarthe
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00
Fin : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00
Mercredi 25 février
14h00 → 16h30
Gymnase de l’Épine
Derrière le collège Jean de l’Épine
✨ Au programme :
Un temps sportif ouvert à toutes et tous, autour de sports adaptés, dans un esprit de partage, de découverte et de convivialité
♿ Activités accessibles
♀️ Bouger à son rythme
♂️ Sports adaptés
Moment d’échanges et de rencontre
Vous et vos adhérent(e)s êtes les bienvenu(e)s !
Vous pouvez venir accompagné(e)
Infos / contact :
Les Étincelles 72
Gymnase de l’Épine avenue de Marseille le mans Le Mans 72000 L’epine Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lesetincelles72.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632532910 »}]
Mercredi 25 février 14h00 → 16h30 Gymnase de l’Épine Derrière le collège Jean de l’Épine Gymnase sportif