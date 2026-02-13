Temps sportif inclusif – Sports adaptés, Gymnase de l’Épine, Le Mans

Temps sportif inclusif – Sports adaptés Mercredi 25 février, 14h00 Gymnase de l’Épine Sarthe

sur inscription

Mercredi 25 février

14h00 → 16h30

Gymnase de l’Épine

Derrière le collège Jean de l’Épine

✨ Au programme :

Un temps sportif ouvert à toutes et tous, autour de sports adaptés, dans un esprit de partage, de découverte et de convivialité

♿ Activités accessibles

‍♀️ Bouger à son rythme

‍♂️ Sports adaptés

Moment d’échanges et de rencontre

Vous et vos adhérent(e)s êtes les bienvenu(e)s !

Vous pouvez venir accompagné(e)

Infos / contact :

Les Étincelles 72

Les Étincelles 72
contact@lesetincelles72.fr
0632532910

