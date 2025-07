Ten Thousand Hours Forbach

Après avoir conquis le public du Carreau avec l’époustouflant A Simple Space, la compagnie australienne Gravity & Other Myths revient avec sa toute dernière création. Huit acrobates et un musicien y explorent à nouveau la quête de la perfection physique à travers des prouesses vertigineuses. Porté par une énergie brute et une complicité sans faille, leur nouveau spectacle met en lumière l’entraînement acharné et les milliers d’heures nécessaires pour transformer le corps en œuvre d’art. Entre adrénaline et poésie, Ten Thousand Hours célèbre la beauté du dépassement de soi.

Infos Pratique sans paroles, durée 60min, à partir de 5 ans.

Le Carreau Scène nationale 4 novembre 2025 à 14h00 et à 20h00.Tout public

.

71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 billetterie@carreau-forbach.com

English :

After winning over audiences at Le Carreau with their breathtaking A Simple Space, Australian company Gravity & Other Myths return with their latest creation. Eight acrobats and a musician once again explore the quest for physical perfection through dizzying feats. Driven by raw energy and unfailing complicity, their new show highlights the relentless training and thousands of hours required to transform the body into a work of art. Between adrenalin and poetry, Ten Thousand Hours celebrates the beauty of surpassing oneself.

Practical info: wordless, duration 60min, from 5 years.

Le Carreau Scène nationale November 4, 2025 at 2pm and 8pm.

German :

Nachdem die australische Kompanie Gravity & Other Myths mit dem atemberaubenden A Simple Space das Publikum im Carreau erobert hatte, kehrt sie mit ihrer neuesten Kreation zurück. Acht Akrobaten und ein Musiker erforschen erneut das Streben nach körperlicher Perfektion durch schwindelerregende Kunststücke. Getragen von roher Energie und unerschütterlicher Komplizenschaft beleuchtet ihre neue Show das harte Training und die Tausenden von Stunden, die nötig sind, um den Körper in ein Kunstwerk zu verwandeln. Zwischen Adrenalin und Poesie feiert Ten Thousand Hours die Schönheit der Selbstüberwindung.

Praktische Informationen: Ohne Worte, Dauer 60min, ab 5 Jahren.

Le Carreau Scène nationale: 4. November 2025 um 14.00 Uhr und um 20.00 Uhr.

Italiano :

Dopo aver conquistato il pubblico del Carreau con lo spettacolo mozzafiato A Simple Space, la compagnia australiana Gravity & Other Myths torna con la sua ultima creazione. Otto acrobati e un musicista esplorano ancora una volta la ricerca della perfezione fisica attraverso vertiginose imprese di forza. Sospinti da un’energia cruda e da un’immancabile complicità, il loro nuovo spettacolo mette in luce l’incessante allenamento e le migliaia di ore necessarie per trasformare il corpo in un’opera d’arte. Tra adrenalina e poesia, Ten Thousand Hours celebra la bellezza di superare se stessi.

Informazioni pratiche: senza parole, durata 60 minuti, da 5 anni.

Le Carreau Scène nationale: 4 novembre 2025 alle 14.00 e alle 20.00.

Espanol :

Tras conquistar al público del Carreau con la impresionante obra A Simple Space, la compañía australiana Gravity & Other Myths vuelve con su última creación. Ocho acróbatas y un músico exploran de nuevo la búsqueda de la perfección física a través de vertiginosas proezas de fuerza. Impulsados por una energía bruta y una complicidad sin fisuras, su nuevo espectáculo pone de relieve el entrenamiento incesante y los miles de horas necesarios para transformar el cuerpo en una obra de arte. Entre adrenalina y poesía, Ten Thousand Hours celebra la belleza de superarse a uno mismo.

Información práctica: sin palabras, duración 60min, a partir de 5 años.

Le Carreau Scène nationale: 4 de noviembre de 2025 a las 14.00 y a las 20.00 horas.

