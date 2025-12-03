Ten Thousand Hours Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Ten Thousand Hours Parvis des Droits de l'Homme Lannion mercredi 3 décembre 2025.

Parvis des Droits de l'Homme Carré Magique Lannion Côtes-d'Armor

Début : 2025-12-03 20:00:00

2025-12-03

Repousser ses limites.

La compagnie australienne Gravity & Other Myths défie les lois de la gravité, dans ce nouveau spectacle acclamé par la critique, et propulse l’esprit de l’exploit et de la fête dans un feu d’artifice de figures acrobatiques à couper le souffle.

On s’émerveille des performances de ces huit acrobates d’exception, et on devine les ten thousand hours 10 000 heures de travail (minimum) pour y arriver, les litres de sueur, les fractures guéries, et les sacrifices nécessaires pour acquérir autant de fluidité, de précision et de maîtrise.

Rythmé par la partition live d’un percussionniste, tantôt métronome, tantôt cœur battant, tantôt musicien, Ten Thousand Hours célèbre la performance, le dépassement de soi mais aussi l’amitié et la confiance. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

