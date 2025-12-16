T’enchanter en temps chantés festif Maison de la parentalité Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 16:15 – 17:00

Gratuit : non Tarif libre, à la chaussette Tarif libre, à la chaussette(Distribution des chaussettes sur place, le jour même)Inscription via hello asso :1-https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/musique-du-monde-16h152-https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/musique-du-monde-17h15 En famille, Jeune Public – Age maximum : 3

Dans le cadre des mercredis de « T’enchanter en temps chantés », l’association Enchanfantines vous propose de clôturer l’année en accueillant un artiste.Un voyage entre musique d’ici et d’ailleurs avec Bertrand Ripoche. Deux séances vous sont proposés avec une entrée à la chaussette.(participation libre le jour de la séance)(pensez bien à réserver une place par participant )Attention Réservation obligatoire, places limitées

Maison de la parentalité Orvault 44700

0749735486 https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/musique-du-monde-17h15