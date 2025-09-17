T’enchanter en temps chantés maison de la parentalité 37 avenue de la ferrière 44700 Orvault Orvault

T’enchanter en temps chantés maison de la parentalité 37 avenue de la ferrière 44700 Orvault Orvault mercredi 17 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-17 16:00 – 17:30

Gratuit : oui gratuit, sans inscription Gratuit, pas de réservation Adulte, En famille, Jeune Public, Senior – Age maximum : 3

Espace dédié à la chanson pour le tout petit (naissance à 3 ans), son/ses parents, grands parents. L’atelier est ouvert à tous.te.s, gratuit, sans inscription.Le temps de se poser et d’écouter, de vivre un temps musical, de recevoir les chansons et aussi de partager sa mémoire musicale.Au delà de 3 ans, l’enfant aura d’autres attentes et/ou besoins. Nous insistons sur le fait que ces temps sont à privilégiés avec des enfants âgés de la naissance à 3 ans.

maison de la parentalité 37 avenue de la ferrière 44700 Orvault Orvault 44700

0749735486