T’enchanter en temps chantés maison de la parentalité 37 avenue de la ferrière 44700 Orvault Orvault samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 10:30 – 11:30

Gratuit : non Gratuit Gratuit, sans inscription En famille, Jeune Public – Age maximum : 3

Espace dédié à la chanson pour le tout petit (naissance à 3 ans), son/ses parents, grands parents. L’atelier est ouvert à tous.te.s, gratuit, sans inscription.Le temps de se poser et d’écouter, de vivre un temps musical, de recevoir les chansons et aussi de partager sa mémoire musicale.Vous pouvez passer entre 16h et 17h30 juste 15mn, 30 mn, ou plus… Le temps qui est juste pour vous et votre enfant.Au delà de 3 ans, l’enfant aura d’autres attentes et/ou besoins. Nous insistons sur le fait que ces temps sont à privilégiés avec des enfants âgés de la naissance à 3 ans. enchanfantines, musiquepetiteenfance, parentalité, petiteenfance, parents, grands parents, eveil sonore

