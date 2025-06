Vernissage & discussion : Qu’est-ce qu’un artiste africain ? – Tendance 19 Paris 20 juin 2025

18h30 – Ouverture des portes

19h00 – Concert de violon par Amine D1, un moment musical sensible et vibrant

20h00 – Échange collectif autour d’une question essentielle :

“Qu’est-ce qu’un artiste africain ?”

Un temps pour interroger, écouter, confronter les regards et les expériences

20h45 – 21h00 – Prises de parole et remerciements des partenaires

Avec la participation de HIDA Média et de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage

Un rendez-vous à ne pas manquer, entre art, pensée et transmission.

Entrée libre – Venez nombreuses et nombreux !

L’artiste :

Né à Nkongsamba au Cameroun en 1958, Bato étudie les beaux-arts à St Etienne puis l’architecture à Paris où il obtient son diplôme d’architecte DESA en 1988. Suite à son diplôme, il décide de se dédier à l’art plastique et notamment à la peinture.De son intérêt pour la culture pygmée et l’antiquité égyptienne naissent des œuvres telles que les « colonnes », les « tranches de pyramides », les « écritures pygmées » et les « arcs » qu’il intègre également dans ses réalisations scénographiques et architecturales. Son parcours l’a amené en résidence à New York dans les années 90 puis en Belgique à la Galerie Dieleman de 2004 à 2006.

Le travail de Bato est une illustration des liens intrinsèques entre art et mémoires. Pour lui, l’art apporte à ses contemporains, en tant que langage plastique, la connaissance du monde présent et aux générations futures, il communiquera celle du monde passé. L’art est, selon Bato, le plus sûr des moyens de connaissance ainsi que sa manifestation concrète. L’art est magie car il rend la connaissance accessible à toutes et tous. Ainsi, Bato utilise un ensemble de signes, de formes, de couleurs et de matériaux pour révéler sa propre représentation du monde aussi bien à travers ses grands portraits en pied que ses autres œuvres.

Les différents ateliers successivement investis par Bato ont toujours été des lieux d’art vivant et de transmission, ouverts à une diversité de disciplines artistiques : lectures lors de la fête du livre, concerts, performances théâtrales ou chorégraphiques, conférences, débats… comme lors de l’hommage à Aimé Césaire en 2008. Autant d’événements pensés pour que toutes et tous puissent accéder à cette magie. Cette approche fait écho à la philosophie de l’association Tendance 19, qui œuvre à rassembler les générations autour d’activités culturelles et créatives. C’est donc tout naturellement que Bato a accepté d’exposer aujourd’hui dans ce lieu à l’occasion du mois des mémoires.

Le vendredi 20 juin 2025

de 18h30 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-20T21:30:00+02:00

2025-06-20T19:30:00+02:00_2025-06-21T00:00:00+02:00

fin : 2025-06-21T02:00:00+02:00

Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/574387-m-vernissage-bato-vendredi-20-juin?header=%2Fpage%2F3387381-vernissage-bato-vendredi-20-juin

Rejoignez-nous pour une soirée de rencontre, de réflexion et de création partagée à l’occasion de notre vernissage !