Tendances 80’90 Le Spot Mâcon

Tendances 80’90

Venez assister à TENDANCES 80’90 au Spot, à Mâcon !

Un concert unique pour revivre 2 décennies de tubes mythiques avec 12 artistes culte sur scène !

12 artistes culte sur scène Thierry Pastor, Sabine Paturel, Patrick Coutin, Caroline Loeb, Gilles Petitjean (Ivanov), Christine Roques, Jean Pierre Morgand (Les Avions), Kareen Antonn, Allan Théo, Eve Angeli, Benny B… Et pour sublimer ce show exceptionnel, la présence de Julie Pietri, accompagnées par leurs musiciens, choristes, danseurs et Dj.

Un véritable voyage musical entre nostalgie et modernité, pour revivre l’énergie et la magie de deux décennies mythiques à travers un spectacle hors du commun où 12 artistes font revivre les tubes qui ont marqué deux générations.

Une programmation audacieuse et flamboyante, où les styles s’entrelacent avec panache pop, rock, variété, dance, rap, funk… Des performances électrisantes, des duos inédits et des revisites qui font vibrer les classiques comme jamais auparavant !

Alors, prêt à faire la fête et chanter avec nous ? .

