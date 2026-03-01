TendanceShopping chez Everblue Eau Divine

ZA des Grevottes Bréviandes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Au programme

> Découverte du tout nouveau showroom Everblue Eau Divine

> Présentation de la collection printemps/été de la boutique TendanceShopping



Temps fort de la journée

Un défilé de mode à 16h, organisé avec le Comité Élection Miss Troyes Champagne Métropole.



Une belle occasion de se retrouver, partager et se faire plaisir dans une ambiance chaleureuse.



Entrée libre et gratuite .

ZA des Grevottes Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 6 73 24 13 11 julietendanceshopping@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement TendanceShopping chez Everblue Eau Divine Bréviandes a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne