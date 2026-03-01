TendanceShopping chez Everblue Eau Divine Bréviandes
TendanceShopping chez Everblue Eau Divine Bréviandes samedi 28 mars 2026.
TendanceShopping chez Everblue Eau Divine
ZA des Grevottes Bréviandes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Au programme
> Découverte du tout nouveau showroom Everblue Eau Divine
> Présentation de la collection printemps/été de la boutique TendanceShopping
Temps fort de la journée
Un défilé de mode à 16h, organisé avec le Comité Élection Miss Troyes Champagne Métropole.
Une belle occasion de se retrouver, partager et se faire plaisir dans une ambiance chaleureuse.
Entrée libre et gratuite .
ZA des Grevottes Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 6 73 24 13 11 julietendanceshopping@outlook.fr
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English :
L’événement TendanceShopping chez Everblue Eau Divine Bréviandes a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Bréviandes (Aube)
- Exposition Bernard de Clairvaux Bréviandes 8 avril 2026