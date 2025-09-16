Tendre Carcasse Place du Golhérez Auray

Tendre Carcasse Place du Golhérez Auray samedi 24 janvier 2026.

Tendre Carcasse

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 21:30:00

Danse paroles

Dès 13 ans

Quelle place occupe le corps dans la construction de l’identité ? Comment le regard de l’autre en modifie la vision ?

Partant de ces questions, le chorégraphe Arthur Perole a recueilli les récits de quatre interprètes dans la vingtaine, réunis au plateau comme un chœur. Aux frontières de l’autobiographie et de la fiction, Agathe, Elisabeth, Arthur et Mathis interrogent les injonctions à plaire et les assignations, penché·es avec douceur sur leurs complexes et leurs souvenirs de puberté.

Omniprésentes, les voix s’effacent peu à peu dans les gestes. Tandis que la musique monte, les corps s’accordent au rythme d’une transe joyeuse, délivrée de la parole. Une fête pulsée et contagieuse où se défaire de ses fardeaux dans la bienveillance collective.

Arthur Perole se ressaisit du regard que nous portons sur nos corps et le transgresse crescendo par une énergie viscérale et libératrice. Une fête pulsée et contagieuse où se défaire de ses fardeaux dans la bienveillance collective. Une déclaration d’amour vibrante à toutes nos carcasses !

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

