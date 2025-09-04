Tendre Carcasse | Danse contemporaine l’Archipel Fouesnant

Tendre Carcasse | Danse contemporaine l'Archipel Fouesnant jeudi 29 janvier 2026.

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

CieF | Arthur Perole

Le chorégraphe Arthur Perole réunit quatre vingtenaires en un chœur au sein duquel mots, gestes et mouvements sont intimement liés puis déliés.

Quelle place occupe notre corps dans la construction de notre identité ? Comment le regard de l’autre modifie la vision de notre corps ? Arthur Perole a recueilli la parole des quatre interprètes. Ces récits entre autobiographie et fiction sont la colonne vertébrale de la pièce. Les interprètes suivent deux lignes qui vont bientôt se croiser celle des voix, entre adresses au public, conversations et pensées énoncées, et celle des gestes qui les traduisent, les accompagnent puis s’en détachent en une transe joyeuse et exaltée.

Se dessine le portrait d’une jeunesse bienveillante où l’amour est un engagement naturel et collectif. À l’emprise du regard des autres sur nos corps, « Tendre Carcasse » répond par la nécessité du collectif et la tendresse du lâcher prise. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

