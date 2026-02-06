Tendre colère – Christian et François Ben Aïm Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Que faire devant le spectacle sidérant de la destruction du vivant et d’une humanité en perte de sens ? Tendre colère interroge la façon dont les individus, face au chaos, se tournent vers le collectif pour s’unir, s’entraider et se révolter. Dans cette spirale d’énergie, dix interprètes explorent ces alchimies puissantes : solo, duo, trio, quatuor ou élans collectifs. Au gré des ruptures de rythme, les déséquilibres et les chutes sont contrés par une solidarité bienveillante, un emportement collectif qui invite à agir et se réinventer ensemble.

Fidèles à une écriture du sensible, Christian et François Ben Aïm poursuivent ici un cycle de recherche sur l’intranquillité, entamé avec FACÉTIES en 2021, non dénué d’un humour léger, qui colore les emportements collectifs et les tableaux épiques de cette Tendre colère.

Chorégraphie pour dix interprètes, Tendre colère explore l’énergie du collectif face au chaos du monde. Christian et François Ben Aïm y déploient une écriture chorale – solidaire et grisante – aux vertus consolatrices.

Du mardi 21 avril 2026 au mercredi 22 avril 2026 :

mardi, mercredi

de 21h00 à 21h05

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/christian-et-francois-ben-aim-tendre-colere.html +33153355000 billetterie@104.fr



