TENDRE COLERE – LA COUPOLE St Loubes

TENDRE COLERE Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

MAIRIE ST LOUBES/TRESOR PUBLIC PRÉSENTE : TENDRE COLERETout public, à partir de 8 ans al 18€Tendre colère part d’un état de sidération face au monde. Que faire lorsque le sens n’est plus ? Se révolter, s’unir, se consoler, partir en guerre : autant de voies qui s’offrent à l’individu lorsqu’il tourne son désarroi vers le groupe. Alors naissent ces alchimies troublantes dans lesquelles les volontés individuelles s’abandonnent au collectif, se grisent de sa puissance fraternelle et consolatrice, se laissent emporter au delà d’elles-mêmes pour trouver encore une raison d’être. Quitte à se battre contre des moulins à vent.Tendre colère est une invitation à agir, à se retrouver, à se réinventer ensemble. Une pièce puissante, adressée à chacun d’entre nous par dix interprètes virtuoses.

LA COUPOLE 36, Chemin de Nice 33450 St Loubes 33