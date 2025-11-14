TENDRE COLERE – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine

TENDRE COLERE Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Dix interprètes investissent un plateau vaste et épuré, traversé d’ombres et de lumières. Oscillant entre fluidité et tension, leurs corps glissent, trébuchent, s’élèvent puis s’effondrent, dessinant une danse organique et instinctive. Avec Tendre colère, Christian et François Ben Aïm signent une chorégraphie belle et furieuse, traversée par la rage, la tendresse et l’élan collectif. Les corps s’y croisent, se déforment, s’abandonnent, cherchant d’autres manières de faire groupe. Nourrie par le vécu et l’intime, la danse devient un terrain mouvant d’émotions partagées, où se mêlent énergie brute, douceur et intelligence du lâcher prise.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94