TENDRE Espace Germinal Fosses

TENDRE Vendredi 14 novembre, 20h00 Espace Germinal Val-d’Oise

Ce spectacle est un poème. Avec des êtres humains. Des bâtons blancs. Du charbon, noir. Des gestes : tenter l’équilibre et pour cela oser le déséquilibre.

Tendre vers l’harmonie, même si ça semble vain,

Voilà la création Tendre, avec le vertige comme promesse. Tendre, on pourrait dire que c’est un jeu innocent fait de tentatives d’équilibres, d’agencements improbables, de sensations de cirque : au millimètre près tout s’écroule.

Nathan Israël et Luna rousseau évoquent notre rapport au monde, la relation à ce qui nous entoure, avec ce principe : l’incidence.

La relation à l’objet, au corps et à l’espace, les sons et la musique en live, chaque élément a une conséquence sur les autres, entre fragilité et agilité. La prise de risque augmente peu à peu, avec ce qu’elle charrie de tension, de confiance en l’autre, de rituel avec le public.

L’existence n’est-elle pas une somme de petits miracles sans cesse rééquilibrés les uns par rapport aux autres ?

Tendre vers, pousser la tension à son maximum, ressentir, faire preuve de tendresse vis-à-vis de soi et de l’autre.

Espace Germinal 2 avenue du Mesnil 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@cielejardindesdelices.com »}]

Nathan Israël & Luna Rousseau Cirque

Tomas Amaurim